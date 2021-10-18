АвтоВАЗ снова поднял цены на Lada

АвтоВАЗ с 18 октября повысил цены на автомобили Lada в среднем на 1,5%, следует из обновленных прайс-листов производителя. Это уже шестое повышение цен на автомобили российского концерна с начала года.

Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 560 тысяч рублей (подорожали на 9 тысяч рублей), Vesta — 796 тысяч рублей (подорожали на 12 тысяч рублей), Largus — 781 тысячу рублей (подорожали на 12 тысяч рублей).

Xray теперь обойдется минимум в 775 тысяч рублей (подорожал на 13 тысяч рублей), Niva Legend — 660 тысяч рублей (подорожали на 10 тысяч рублей), Niva Travel — 832 тысячи рублей (подорожали на 11 тысяч рублей).

Последнее подорожание автомобилей Lada было в сентябре — в среднем на 2,5%. В настоящее время марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.