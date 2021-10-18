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Корабельную ракету «Оникс» научили уничтожать наземные цели

Источник:
РИА Новости
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Фото: © SpaceX

Крылатую ракету «Оникс» сделали универсальной, сообщил гендиректор и конструктор «ВПК НПО машиностроения» Александр Леонов.

Первоначально ее создали для поражения объектов в море. «Оникс» стоит на вооружении береговых комплексов «Бастион». Однако модернизация открыла для корабельной ракеты новые возможности, передает РИА Новости.

«Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть, можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям», — пояснил Леонов.

«Оникс» — сверхзвуковая ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы на воде, а теперь и на суше. Кроме России, стоит на вооружении во Вьетнаме, Сирии, Индии и Индонезии.

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