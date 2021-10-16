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Российский производитель фанеры пригрозил Европе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Arthur Murray

Один из крупнейших российских производителей березовой фанеры «Свеза» пригрозил странам Евросоюза дефицитом продукции и ростом цен в случае, если Брюссель введет «антидемпинговые» пошлины.

Европа считает, что российские компании занижают цены на фанеру, поэтому требуется ввести постоянные пошлины. При этом российский бизнес полагает, что такие меры ударят по европейским покупателям, пишет РБК.

В июне 2021 года Еврокомиссия ввела временные пошлины сроком на полгода, они относятся к импорту березовой фанеры из России. Причиной этого решения стали жалобы европейских деревообрабатывающих компаний на занижение цен российскими поставщиками.

С 2017 года цены на российскую фанеру снизились с 646 долларов до 584 долларов в 2021 году. В результате доля продукции из России на европейском рынке выросла с 46% до 56%. Еврокомиссия может ввести постоянные пошлины на российскую березовую фанеру в размере 15-15,9%.

Российские поставщики при этом пригрозили переключиться с рынка Европы на американский или стремительно развивающийся азиатский рынки, что может вызвать в Европе острый дефицит сырья.

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korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.

RS1981

Какая разница, тебе все равно не дадут оружие в руки....., в цивилизованных странах точно....
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