Адель выпустила новую песню после шестилетнего перерыва

Британская певица Адель выпустила на своем YouTube-канале композицию «Easy on Me» после шестилетнего творческого перерыва.

Адель в обращении к поклонникам отметила, что в последние годы ей пришлось пройти через «лабиринт абсолютного хаоса и внутренних потрясений», однако в итоге у нее получилось снова обрести себя, и теперь она готова представить публике новый материал.

Режиссером музыкального видео стал обладатель гран-при Каннского кинофестиваля Ксавье Долан, уже работавший с исполнительницей над клипом к песне Hello. Композиция войдет в грядущий альбом «30», релиз которого запланирован на 19 ноября.

Адель входит в число наиболее успешных современных поп-исполнителей. Она 15 раз была отмечена престижной музыкальной премией Grammy. Видеоклип певицы на песню Hello за пять лет собрал 2,8 миллиардов просмотров на платформе YouTube.