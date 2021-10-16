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Адель выпустила новую песню после шестилетнего перерыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Британская певица Адель выпустила на своем YouTube-канале композицию «Easy on Me» после шестилетнего творческого перерыва.

Адель в обращении к поклонникам отметила, что в последние годы ей пришлось пройти через «лабиринт абсолютного хаоса и внутренних потрясений», однако в итоге у нее получилось снова обрести себя, и теперь она готова представить публике новый материал.

Режиссером музыкального видео стал обладатель гран-при Каннского кинофестиваля Ксавье Долан, уже работавший с исполнительницей над клипом к песне Hello. Композиция войдет в грядущий альбом «30», релиз которого запланирован на 19 ноября.

Адель входит в число наиболее успешных современных поп-исполнителей. Она 15 раз была отмечена престижной музыкальной премией Grammy. Видеоклип певицы на песню Hello за пять лет собрал 2,8 миллиардов просмотров на платформе YouTube.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

RS1981

О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....

RS1981

Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))
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