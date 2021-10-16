НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Отложен запуск первого в мире деревянного спутника

Источник:
РИА Новости
134 1
Фото: © NASA

Запуск первого в истории деревянного спутника на орбиту Земли отложен из-за проблем с радиочастотами, сообщил организатор мероприятия, финское предприятие по деревопереработке UPM.

Дата запуска WISA Woodsat перенесена с конца 2021 года на первую половину 2022 года. Радиосистема спутника предназначена для работы в радиочастотном спектре, выделенном для радиолюбителей. Проверка показала, что радиооборудование нуждается в переделке.

Спутник WISA Woodsat был разработан для обслуживания множества миссий — от материаловедения, космического образования и повышения осведомленности до развития и облегчения радиолюбительской связи.

Главной особенностью WISA Woodsat является материал — спутник полностью сделан из дерева. Объект должен стать первым в мире деревянным спутником на орбите Земли.

Тема: Человек и космос
Таинственный источник прислал на Землю тысячи сигналов
Астрономы зафиксировали таинственные радиосигналы
Звездный «дождь» прольется над Россией
Астрономы нашли «адскую» планету
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Служебная собака помогла разыскать насильника в Новосибирске
Водитель Vitz врезался в столб в Новосибирске и погиб
Омичи стали лидерами по продаже золота на «Авито»
Глава Кузбасса оценил сроки строительства Крапивинской ГЭС
Самое популярное
Ученые зафиксировали аномальное потемнение Земли
Смартфоны Xiaomi Redmi лишатся MIUI
Windows 11 сломала популярные принтеры
Россиянам предложили добровольно поделиться налоговой тайной
Обсуждение (1)
Картина дня
Корабль ВМФ РФ перехватил эсминец США
Путин считает, что мигранты должны «как минимум знать русский язык»
Вступают в силу новые правила выезда детей за границу
Таинственный источник прислал на Землю тысячи сигналов
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Захарова заявила о подвижках в отношениях США и России
26
США потребовали от России убрать из Европы «запрещенные» ракеты
24
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
24
Путин назвал залог успешного развития России
18
Россию признали лучшим рынком для инвесторов
Sibnet.Ru