Отложен запуск первого в мире деревянного спутника

Запуск первого в истории деревянного спутника на орбиту Земли отложен из-за проблем с радиочастотами, сообщил организатор мероприятия, финское предприятие по деревопереработке UPM.

Дата запуска WISA Woodsat перенесена с конца 2021 года на первую половину 2022 года. Радиосистема спутника предназначена для работы в радиочастотном спектре, выделенном для радиолюбителей. Проверка показала, что радиооборудование нуждается в переделке.

Спутник WISA Woodsat был разработан для обслуживания множества миссий — от материаловедения, космического образования и повышения осведомленности до развития и облегчения радиолюбительской связи.

Главной особенностью WISA Woodsat является материал — спутник полностью сделан из дерева. Объект должен стать первым в мире деревянным спутником на орбите Земли.