Раскрыт секрет прочности римского бетона

Ученые раскрыли секрет невероятной прочности римского бетона, исследовав гробницу Цецилии Метеллы возрастом более двух тысяч лет. Открытие позволит строить создать современные строительные смеси с повышенным сроком службы.

Современные бетонные конструкции начинают разрушаться уже через несколько десятилетий эксплуатации. Однако есть древнеримские постройки, которые продолжают оставаться невредимыми даже через пару тысячелетий, пишет Journal of the American Ceramic Society.

Одним из примеров такой аномальной прочности является гробница знатной римлянки и жены Марка Красса, распложенной на Аппиевой дороге. Она была построена в 30-10 годах до нашей эры, усыпальница представляет собой башню на квадратном основании.

Исследователи тщательно изучили минеральный состав конструкции. Оказалось, что необычная прочность обусловлена добавлением в смесь вулканического материала и последующих химических реакциях.

Стены гробницы возведены из кирпича, скрепленного из извести и вулканической тефры — пористых осколков стекла и кристаллов, образовавшихся при взрывных извержениях. При этом вулканические породы содержат минерал магматического происхождения лейцит.

Под воздействием дождевой воды лейцит выделяет в раствор калий. В результате внутри древнеримского бетона происходят реакции, которые приводят к появлению структур, повышающих прочность.

Процесс таких изменений идет десятилетиями, прочность бетона повышается. Более того, материал фактически «ремонтирует» сам себя. Тогда как в современном бетоне химические реакции между щелочными компонентами и кремнеземом ослабляют конструкцию.