Энергетическое ралли: упадет ли курс доллара ниже 70 рублей

Ралли на энергетическом рынке толкает российский рынок к историческим максимумам и помогает рублю отвоевывать позиции у евро и доллара. Эксперты дали прогнозы на курс рубля до конца года и более долгосрочную перспективу.

В конце сентября стоимость нефти марки Brent впервые с 2018 года превысила отметку 80 долларов за баррель. Вслед за ней выше 80 долларов за баррель подскочила цена российской нефти марки Urals. Газ, тем временем, подорожал до рекордных величин — больше 1200 долларов за 1 тысячу кубометров.

«С октября покупки рубля против доллара и евро активизировались, а рынок словно обратил внимание на взлет цен на энергию, перестав считать его временным», — сказал Купцикевич в интервью «Российской газете».

В сентябре рубль стал лидером роста среди валют стран с развивающейся экономикой. На минувшей неделе курс доллара к российской валюте обновил минимум с июля 2020 года, опустившись до 71,34 рубля.

По его словам, инвесторы обратили внимание на экспортно-ориентированные компании России и рост их прибыли: «Это объясняет спекулятивный приток капитала в российские акции и рубль из-за рубежа».

«Для российской валюты это открывает потенциал роста до 60 рублей за доллар в долгосрочной перспективе. Если же не смотреть так далеко, следующей значимой остановкой для пары рубль/доллар до конца года может стать область 68 рублей», — полагает Купцикевич.

Куда вкладывать деньги

Рост цен на энергоносители крайне благоприятен для российской экономики. «При текущей цене на нефть справедливый курс должен находиться на уровне 68-65 рублей за доллар», — сказал агентству «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Когда Россия избавится от диктата доллара?

Русецкий напомнил, что с декабря 2014 года российский рынок акций с учетом дивидендов вырос на 220% в долларах США, а индекс американских акций SP500 на 140%.

«Поэтому благоприятно пока оставаться в российских активах. Но важно иметь в виду, что элементарная диверсификация сбережений по валютам тоже не помешает: все-таки 40% товарооборота в России — это прямой импорт. Однако российские акции прекрасно справляются с девальвацией», — заключил эксперт.