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Техосмотр и губернаторы: какие законы примет новая Госдума

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы
Госдума восьмого созыва приступила к работе. Первый рабочий день народные избранники посвятили решению организационных и кадровых вопросов. Далее займутся разработкой и рассмотрением законопроектов. Как это будет происходить и каких важных законов ждать гражданам от избранных депутатов?

Впервые с 2007 года в Госдуме сразу пять фракций: «Единая Россия» (324 депутата, руководитель Владимир Васильев), КПРФ (57 депутатов, руководитель Геннадий Зюганов), «Справедливая Россия — За правду» (28 депутатов, руководитель Сергей Миронов), ЛДПР (23 депутата, руководитель Владимир Жириновский), «Новые люди» (15 депутатов, руководитель Алексей Нечаев).

Как изменился парламент

Госдума скорректирует работу — в нижней палате нового созыва будут работать 32 комитета и три постоянных комиссии. Это на шесть комитетов больше, чем в Госдуме седьмого созыва. Первый вице-спикер парламента Александр Жуков сказал, что такая система комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти.

Так, прежний комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству разделяется на четыре — комитет по экономической политике, комитет по защите конкуренции, комитет по промышленности и торговле, комитет по малому и среднему предпринимательству.

Вместо комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи будут работать два других — отдельно по физической культуре и спорту, отдельно по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Комитет Госдумы по образованию и науке в новом созыве также разделят на два — комитет по науке и высшему образованию и комитет по просвещению.

Депутаты «Единой России» возглавили 17 комитетов, включая ключевые по законодательству, бюджету, безопасности, информационной политике. Коммунисты будут председателями в пяти комитетах. Эсерам предоставили четыре комитета, столько же досталось представителям ЛДПР, а депутатам фракции «Новые люди» — два комитета.

«Единая Россия» сохранила конституционное большинство, но в новом созыве правящей партии предстоит работать в условиях серьезных изменений политического ландшафта и принимать жесткие решения, спрогнозировал в своем Telegram-канале политолог и директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, появление в парламенте пятой партии сделает Госдуму восьмого созыва более дискуссионной. «В ней зазвучит голос предпринимателей, городских жителей, креативного класса — тех, кто последние десять лет был за бортом социальной повестки», — подчеркнул политик.

Чем займется новая Госдума

Приоритетными на осеннюю сессию для парламента станут принятие федерального бюджета на 2022 год и сопутствующих ему норм. В частности, депутатам предстоит утвердить новую величину МРОТ, бюджет Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Кроме этого, еще одним важным направлением работы законодателей станет реализация положений обновленной Конституции. Здесь Госдума собирается принять законопроект о создании в России единой модели организации и деятельности органов публичной власти регионов.

Так, планируется разрешить губернаторам возглавлять регионы более двух сроков подряд и пересмотреть перечень полномочий субъектов Федерации. При этом могут быть расширены основания для досрочного прекращения полномочий глав регионов в связи с утратой доверия президента.

Важным для автомобилистов можно считать законопроект об отмене обязательного техосмотра, который уже внесен в Госдуму. Документ предлагает дать автовладельцам право самостоятельно решать, проводить техосмотр транспортного средства или нет.

Кроме того, в планах на осеннюю сессию — законопроект о запрете перевозить пассажиров в такси и общественном транспорте лицам, имеющим непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, документ о профилактике семейно-бытового насилия и запрет на использование клетки для обвиняемых в залах суда.

Осенью депутаты также могут рассмотреть несколько социальных законопроектов. Это возобновление выплаты страховой пенсии по случаю потери кормильца молодым людям старше 18 лет, поступившим в учебные заведения, а также поправки в КоАП, ужесточающие наказания за жестокое обращение с животными.

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Политика #Законы #Аналитика
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