Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум обнажила грудь для фото

Дочь бывшей немецкой супермодели и актрисы Хайди Клум опубликовала в своем Instagram откровенное фото, сделанное для модного журнала Rollacoaster.

17-летняя Лени Клум снялась на пляже в черном пиджаке на голое тело. Модель приспустила одежду с плеча и обнажила великолепную грудь, прикрыв ее рукой. Автором снимка выступил известный американский фотограф Макс Монтгомери.

Несмотря на большое количество лайков, подписчики встретили смелую фотографию неоднозначно. Некоторые отметили, что девушка является несовершеннолетней и подобные снимки аморальны.

«Это вообще легально для 17-летней?», — написал один из пользователей. Другой выразил сожаление, что мода превращает юных девушек в сексуальные объекты. Подписчики также предложили Хайди Клум заняться воспитанием своей дочери.