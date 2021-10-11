Вирусолог предложил ежемесячный штраф за отказ от вакцинации

Жителей России из групп риска, отказывающихся от вакцинации от коронавируса, надо штрафовать ежемесячно на 5 тысяч рублей, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

«Вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мер для тех групп населения, где риск очень высокий. Если говорить про сумму, то, я думаю, что сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной», — заявил Лукашев в интервью «Говорит Москва».

По его мнению, непривитые граждане наносят большой ущерб медицинской системе, так как лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей.

«А считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения», — пояснил врач.

Ввести принудительную всеобщую самоизоляцию из-за коронавируса могут 72 региона России. Местные власти уже вводят систему QR-кодов для посещения общественных мероприятий и учреждений.