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Дочь Стива Джобса вышла на подиум без белья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/evecjobs/

Ева Джобс, дочь основателя американской компании Apple Стива Джобса, дебютировала на Неделе моды в Париже в откровенном образе.

Девушка прошлась по подиуму в рамках показа коллекции весна-лето 2022 французского бренда Coperni, продемонстрировав неоновый облегающий топ и черную мини-юбку. При этом на фото заметно, что на Еве отсутствует нижнее белье, пишет Page Six.

«Я не могу выразить словами, насколько необыкновенна эта коллекция. Для меня было честью стать частью видения Coperni», — написала 23-летняя модель в подписи под публикацией в своем Instagram.

Подписчики положительно оценили образ девушки. Некоторые отметили, что Ева Джобс выглядит «идеально», другие поздравили с дебютом на мероприятии такого уровня.

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