Волейбольные команды на ЧМ-2022 распределили по городам

Кемерово, Новосибирск и Красноярск примут группы B, C и F соответственно на мужском чемпионате мира по волейболу, который пройдет в 2022 году в России.
В чемпионате мира будут участвовать 24 команды. Встречи первого группового этапа примут шесть городов:
- Москва примет группу А: Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико;
- Кемерово — группу В: Бразилия, Япония, Куба, Катар;
- Новосибирск — группу С: Польша, США, Мексика, Болгария;
- Уфа — группу D: Франция, Словения, Германия, Камерун;
- Екатеринбург — группу Е: Италия, Канада, Турция, Китай;
- Красноярск — группу F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет.
Игры второго группового этапа пройдут Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани. Финальный матчи примет Москва. Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.
GunjaНу вот , теперь еще один очень умный депутат, выдвигает очень умный, главное очень нужный закон! Молчал...
SanektуsДа почему, у нас очень даже много единорогов, да так, что они недавно своё большинство сформировали кое-где...
лачиновПерепись то провести не судьба. Людей посчитать проблема, а он котов считать собрался. Чем выше забираются...
paramedicЦитатанужно вводить обязательную регистрацию домашних животныхКак он собирается пчёл регистрировать?