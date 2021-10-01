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Волейбольные команды на ЧМ-2022 распределили по городам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/rusvolleyteam

Кемерово, Новосибирск и Красноярск примут группы B, C и F соответственно на мужском чемпионате мира по волейболу, который пройдет в 2022 году в России.

В чемпионате мира будут участвовать 24 команды. Встречи первого группового этапа примут шесть городов:

  • Москва примет группу А: Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико;
  • Кемерово — группу В: Бразилия, Япония, Куба, Катар;
  • Новосибирск — группу С: Польша, США, Мексика, Болгария;
  • Уфа — группу D: Франция, Словения, Германия, Камерун;
  • Екатеринбург — группу Е: Италия, Канада, Турция, Китай;
  • Красноярск — группу F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет.

Игры второго группового этапа пройдут Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани. Финальный матчи примет Москва. Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

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