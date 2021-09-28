Военным дополнительно проиндексируют выплаты

Президент России Владимир Путин объявил о дополнительном повышении выплат военным и силовикам в 2023 году.

«Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Путин также сообщил о решении увеличить денежное довольствие в правоохранительных органах — на 9% ежегодно в ближайшие два года. Зарплаты вырастут у сотрудников МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии.

Президент подчеркнул, что это позволит сократить разрыв между доходами правоохранителей и выплатами военным, образовавшийся в последние годы. Планируется, что зарплаты силовикам будут регулярно индексировать, чтобы их рост обогнал инфляцию.