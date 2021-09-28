НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Военным дополнительно проиндексируют выплаты

Источник:
ТАСС
190 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин объявил о дополнительном повышении выплат военным и силовикам в 2023 году.

«Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Путин также сообщил о решении увеличить денежное довольствие в правоохранительных органах — на 9% ежегодно в ближайшие два года. Зарплаты вырастут у сотрудников МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии.

Президент подчеркнул, что это позволит сократить разрыв между доходами правоохранителей и выплатами военным, образовавшийся в последние годы. Планируется, что зарплаты силовикам будут регулярно индексировать, чтобы их рост обогнал инфляцию.

Еще по теме
Счетная палата предупредила о риске «пузыря» на рынке ипотеки
СГК подала в суд о признании «Дискус плюс» банкротом
Хомяк стал успешным торговцем криптовалютой
Минфин одобрил реформу накопительной пенсии
смотреть все
Экономика #Деньги #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Слава Марлоу назвал Новосибирск умирающим городом
Тулеев рассказал о подмене водки водой
СГК подала в суд о признании «Дискус плюс» банкротом
Ховалыг вступил в должность главы Тувы
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Финальная версия Windows 11 попала в Сеть
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми
Военным дополнительно проиндексируют выплаты
Медведев пригрозил запретом соцсетей за вмешательство в выборы
Судимым водителям запретят перевозить людей
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре стали главными врагами России, заявил...

xarakire

Сами все развалили за 20 лет правления, а теперь у них проблемы. Меньше воровать пробовали?

Uynachalnica

Выборы прошли уже как неделю назад, пора уже забывать об обещанках!

nicollaich

Чем мутнее схема, тем богаче участники фишинга.
Sibnet.Ru