Эрдоган попросит у России второй полк С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности купить у России второй полк зенитно-ракетной системы С-400, несмотря на угрозы со стороны США.

По словам Эрдогана, никто не сможет вмешиваться и влиять на то, какие оборонительные системы и у какой страны будет закупать Турция. При этом Эрдоган отметил, что Анкара заплатила Вашингтону 1,4 миллиарда долларов за истребители-бомбардировщики F-35, но не получила их. США также отказались продавать Турции зенитно-ракетный комплекс «Патриот», приводит «Интерфакс» заявление главы Турции.

США не продали Турции самолеты F-35 в 2019 году, так как Анкара не отказалась от покупки С-400. Тогда Эрдоган заявлял, что считает проявлением неуважения планы Вашингтона по введению санкций против Анкары за покупку у России этих систем.

Госдепартамент США уже во время президентства Джо Байдена продолжил курс администрации Дональда Трампа и посчитал турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) заслуживающим санкций за сделки с российским оборонным сектором.