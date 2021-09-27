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Эрдоган попросит у России второй полк С-400

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности купить у России второй полк зенитно-ракетной системы С-400, несмотря на угрозы со стороны США.

По словам Эрдогана, никто не сможет вмешиваться и влиять на то, какие оборонительные системы и у какой страны будет закупать Турция. При этом Эрдоган отметил, что Анкара заплатила Вашингтону 1,4 миллиарда долларов за истребители-бомбардировщики F-35, но не получила их. США также отказались продавать Турции зенитно-ракетный комплекс «Патриот», приводит «Интерфакс» заявление главы Турции.

США не продали Турции самолеты F-35 в 2019 году, так как Анкара не отказалась от покупки С-400. Тогда Эрдоган заявлял, что считает проявлением неуважения планы Вашингтона по введению санкций против Анкары за покупку у России этих систем.

Госдепартамент США уже во время президентства Джо Байдена продолжил курс администрации Дональда Трампа и посчитал турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) заслуживающим санкций за сделки с российским оборонным сектором.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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