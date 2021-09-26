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Представитель Space Adventures назвал стоимость полета в космос

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Стоимость туристического полета на космическом корабле «Союз» составляет около 50 миллионов долларов США, сообщил глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко.

«Цена такая же, как и везде, в районе 50 миллионов долларов плюс-минус», — цитирует РИА Новости Костенко.

По его словам, начало полетов кораблей Илона Маска Crew Dragon с туристами не сказалось на стоимости полета на «Союзе». «Маск оперирует в тех же ценовых диапазонах», — сказал представитель Space Adventures.

В космос на кораблях «Союз» слетали восемь космических туристов, один из них дважды: американцы Деннис Тито, Грег Олсен, Анюше Ансари, Ричард Гэрриотт и Чарльз Симони, британец Марк Шаттлворт и канадец Ги Лалиберте. Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре.

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