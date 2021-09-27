«Форт Боярд» стартует на СТС и будет выходить по понедельникам

Второй сезон игры «Форт Боярд» стартует на канале СТС 27 сентября, новые серии будут выходить каждый понедельник, сообщила пресс-служба телеканала.

Во втором сезоне зрители увидят новые испытания и невероятные рекорды в исполнении ведущего Сергея Бурунова и самых смелых звезд: Ивана Дорна, Прохора Шаляпина, Даны Борисовой, Юлии Михалковой, Ян Гэ, Вали Карнавал.

Например, копилку рекордов пополнит Юлия Михалкова. Она станет первой российской участницей, которую катапульта запустит в океан.

«Могу сказать, что это одно из самых сильных переживаний за пять лет. Высота — моя главная фобия, которая, как мне казалось, лишает контроля над собой. Один только вид катапульты вызывал панику. Конечно, сначала сердце бешено забилось, ноги стали ватными. Но чем ближе я становилась к катапульте, тем больше во мне появлялось уверенности», — цитирует пресс-служба СТС Михалкову.

Кроме катапульты и других известных испытаний, в новом сезоне звезд ждут также новые экстремальные челленджи: например, перевернутая комната, затопленное метро форта или телефонная будка, парящая над океаном.

Зрителей ждут и другие сюрпризы. В новом сезон Сергей Бурунов станет первым ведущим «Форта Боярд», который заменит героя в одном из самых экстремальных испытаний.

Премьера второго сезона игры «Форт Боярд» — в понедельник в 20.00 на СТС.

Первый эфир телепроекта «Форт Боярд» на французском телевидении состоялся летом 1990 года. Игра транслируется более чем в тридцати странах. Местом съемок приключенческого шоу стал одноименный форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от торгового порта Рошфор. По легенде на протяжении двухсот лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. В каждом выпуске герои ищут ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, чтобы в финале собрать слово-пароль и открыть сокровищницу, охраняемую тиграми.