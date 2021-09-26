Шоу началось: кто победит в 22-й «Битве экстрасенсов»?

Новая «Битва экстрасенсов» началась с новшества — в проекте появился новый скептик и ведущий испытаний Илья Ларионов. На этом удивительное закончилось и перед зрителями предстали уже знакомые типажи экстрасенсов — могущественные колдуны, загадочные ведьмы и неординарные личности, наделенные некими способностями. Претенденты на победу в 22-й битве стали очевидны после первых испытаний.

Участникам «Битвы экстрасенсов» предстояло пройти три испытания: угадать, что спрятано за черной ширмой, найти человека с багажнике среди 30 автомобилей и с завязанными глазами описать «Мистера Х», которым в этом сезоне стала певица Клава Кока.

Главные претенденты на победу

Максим Левин

Выпускник академии госслужбы Санкт-Петербурга и обладатель черного пояса по каратэ. Он делал успешную карьеру в областной администрации, пока в его жизнь не пришла мистика. Левин чуть не погиб пять раз и обратился к колдунье. С ее помощью понял, что что должен принять свою новую миссию и стать наследником традиции его предков, которые были деревенскими ведунами.

Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Левин уверен, что колдовство может как помочь, так и навредить человеку. Участник «Битвы» лучше всех проявил себя на испытании багажников. Он рассказал про владельцев машин, которых не видел, и уверенно нашел человека в багажнике. Скептик дважды просил Левина доказать свои способности и оба раза колдун с той же уверенностью выполнял задание.

Линда Хевард-Миллс

Наследница аристократического рода из Ганы. Ведьма унаследовала способности от отца, а окончательно поверила в них, оказавшись на приеме у личного астролога Рональда Рейгана Ирен Хьюз — знаменитая чикагская предсказательница оказалась не в силах прочитать ее мысли.

Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Линда в первые секунды появления на съемочной площадке произвела впечатление на ведущего и наблюдателей — заявила, что у Ильи Ларионова дома стоит алтарь, что со слов скептика, оказалось правдой. Она не просто отыскала человека в багажнике, но и рассказала о судьбах людей, приехавших на испытания. Наблюдатели даже запретили скептику перепроверять ее способности.

Большое впечатление Линда произвела и на «Мистера Х», которым была певица Клава Кока. Только ведьма увидела не ее, а ее тетю, с которой певица очень похожа и внешне, и судьбой. Артистка подтвердила, что все, что сказала Линда, соответствует действительности.

Марианна Атие

Африканская ведьма приехала на Битву из Уганды. Девочка осознала способности в пятилетнем возрасте, а в 14 поняла, что не узнает свое лицо в зеркале, потому что в нее вселяются потусторонние сущности.

Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Духовное имя Марианны — Нафисату, что означает на языке суахили «открывающая путь другим». Она считает, что люди напрасно ассоциируют религию вуду только с темными практиками, потому что куклы вуду могут использоваться и для добрых целей, например, чтоб исцелить женщину от бесплодия.

Атие прошла успешно все испытания. Она спокойно и точно нашла человека в багажнике, рассказав о нем некоторые подробности. А в испытании «Мистер Х» точно угадала пол и призвание Клавы Коки, понравившись певице.

Явные финалисты

Среди участников есть типажи, которые явно претендуют на финал или четвертое место в проекте. Обычно это те экстрасенсы, кто может лишь на определенных испытаниях показывать высокий результат, но не справляться со всеми заданиями.

Ольга Якубович – ведьма из Москвы получила два высших образования, и в обычной жизни она — дизайнер, владелица собственного бренда одежды, жена и мать. Ее эзотерическое призвание — любовная магия. Считает, что ее миссия — раскрывать в женщинах их природную силу, о которой они не подозревают, и что каждая женщина от природы ведьма.

Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

На испытании «Багажники» Якубович выбрала соседний автомобиль от того, где был спрятан человек. А на испытании «Мистер Х» проявила себя во всей красе. Она в точности описала характер Клавы Коки, увидела историю 10-летней давности о смерти ее единственной подруги. Об этом Кока никому и никогда не рассказывала. Также ведьма помогла певице разобраться с вопросами личной жизни.

Влад Череватый — у 25-летнего уроженца Луганской области две параллельных жизни. В одной он счастливый муж, студент экономического факультета и владелец нескольких магазинов одежды. В другой — практикующий чернокнижник и слуга дьявола, по ночам работающий на кладбищах, в которого вселяется бес-матершинник по прозвищу Толик, превращающий его в одержимого колдуна.

Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Испытания Череватый как раз проходит с помощью демона Толика. Толик помог ему найти человека в багажнике, но, когда скептик попросил повторить успех, демон потребовал за прохождение испытания 200 рублей на выпивку. Деньги экстрасенс получил, но человека в багажнике второй раз не смог отыскать.

Второстепенные герои

Эрдэнэсан — потомственный шаман из Улан-Батора, победитель монгольской «Битвы экстрасенсов». Шаман получил профессию программиста, но 10 лет назад начал чувствовать что-то необычное. Он погружает себя в транс с помощью старинного бубна, варгана и четок из волчьих костей, чтобы в него могли вселиться духи предков, а его жена помогает людям понять то, что через Эрдэнэсана пытаются им сообщить духи.

Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

В испытании багажников Эрдэнэсан верно назвал цвет машины, рассказал, в каких авариях побывали автомобили, но человека отыскать не смог. В «Мистере Х» угадал, что перед ним сидит девушка. Также шаман увидел ее в полете. Как сказала Клава Кока, она действительно недавно летела на самолете.

Александр Беляков — потомственный кузнец из Рыбинска. Кроме ковки магических инструментов увлекается археологией, фехтованием и путешествиями. Говорит, что обладает не даром, а знанием, которое умеет воплощать в раскаленном металле. Беляков называет себя «мастером артефактов», и кует не только обереги для эзотериков, но и острые клинки для мастеров боевых искусств.

Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Кузнец верно определил, что в багажнике спряталась женщина, отыскал машину за 2 минуты, но она оказалась пустой. При этом маг произвел впечатление на Клаву Коку. Он угадал, что она занимается пением, и также рассказал о связи с человеком с мистическими татуировками, который помог ей прийти к успеху. Как поняла певица, речь шла о Моргенштерне. Кока считает, что ее карьера пошла в гору как раз после фита с репером.

Анастасия Казанцева. «Обычный человек, не обладающий никакими сверхспособностями», — так сказала о себе девушка на «Битве». Участница шоу работает с помощью своей интуиции. Казанцева училась на журналиста, но после того, как попала вместе с мужем на буддийскую практику осознанного умирания «пхова», почувствовала, будто у нее открылась дыра в голове, которая не закрывается до сих пор.

Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

На испытании багажников девушка не смогла понять кого ищет, но верно открыла машину. Скептик и наблюдатели решили ее перепроверить и даже разрешили открыть три багажника. Казанцева не смогла повторить успех — все три выбранные машины оказались пустыми.

Ксения Андреева — колдунья из Петербурга впервые почувствовала свою необычность еще в детстве, после того, как подверглась жестокой травле в школе, и перенесла три клинических смерти, во время одной из которых она вышла из тела и увидела умерших родственников, наделивших ее силами рода. Колдунья не нашла человека в багажнике и не показала высоких результатов в «Мистере Х».

Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Кирилл Ковяхов — 20-летний колдун с вязальными спицами. Он приехал на Битву из небольшого села в Краснодарском крае и называет себя мастером узелковой магии. Ковяхов считает, что вязание — мощная магическая практика, потому что вся жизнь состоит из переплетения бесчисленных нитей судьбы. Колдун проявил себя только в испытании с Кокой, определив, что перед ним девушка с розовыми волосами.

Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Виола Крюкова — языческая ворожея северных народов из Оренбурга утверждает, что ее душа — инкарнация скандинавской ведьмы, которая умерла почти 600 лет назад. Она работает со стихиями природы, волшебными травами и острым ритуальным ножом, хотя и считает ритуалы крайней мерой, применимой только в серьезных случаях. Ворожея не нашла человека в багажнике, но рассказала некоторые детали об автомобилях, удивив наблюдателей.

Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Ержан Омербай — маг из Казахстана, заканчивающий институт кинематографии, говорит, что с детства умел ощущать чужое страдание и боль, понимать, когда взрослые лгут, и даже предсказывать чужую смерть. На испытаниях не проявил себя достаточно ярко, но в Битву прошел.