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Горькие огурцы оказались неожиданно полезны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Особые вещества, которые придают горечь огуречным «попкам», способствуют омоложению и «генеральной уборке» организма, сообщила биолог-генетик Ирина Мальцева.

«В тканях огурца вырабатываются особые вещества — кукурбитацины. Именно они придают горечь пристеблевым частям огурца, тем самым "попкам". Так вот, эти горькие "попки" могут подавать клеткам сигналы, чтобы старые и больные, то есть те, которые не функциональны, уходили из жизни. Горькие части огурца запускают некие механизмы, которые способствуют аутофагии», — рассказала Мальцева в интервью радио Sputnik.

Аутофагия — процесс «генеральной чистки» организма, который он сам запускает. Это не вынос из клетки «мусора», а ликвидация клетки, которая перенасыщена собственными обломками, так называемыми органеллами.

«Когда погибают старые нежизнеспособные клетки, организм из стволовых клеток строит новые структуры, омолаживая себя», — описала ученый.

Кроме горьких огурцов омоложению клеток способствуют ягоды физалиса, куркума, хорошие сорта сои. На процесс омоложения клеток может влиять и ограничение калорийности питания на 20-30% суточной нормы.

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