Эксперт рассказал о самой цепляющей фразе мошенников

Одна фраза телефонных мошенников завоевывает доверие людей, и они начинают верить, что действительно сталкиваются с финансовыми проблемами, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Звучит она так: "На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников". Эта формулировка каким-то волшебным образом лишает людей бдительности и располагает к мошенникам», — рассказал Соловьев агентству «Прайм».

Эта фраза не примитивна, но и не сложна для восприятия человеком любого возраста и уровня образования. Она произносится в тот момент, когда мошенник забрасывает психологический крючок, чтобы завладеть вниманием собеседника.

По мнению эксперта, эти слова по какой-то причине лишают людей бдительности и располагают к злоумышленнику, хотя каждому стоило бы задуматься, как якобы «банкиры» смогли заметить эту «активность».

Соловьев советует сразу класть трубку, как только человек услышал про «подозрительную активность».