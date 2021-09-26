НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эксперт рассказал о самой цепляющей фразе мошенников

Источник:
Sibnet.ru
228 0
Фото: © Sibnet.ru

Одна фраза телефонных мошенников завоевывает доверие людей, и они начинают верить, что действительно сталкиваются с финансовыми проблемами, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Звучит она так: "На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников". Эта формулировка каким-то волшебным образом лишает людей бдительности и располагает к мошенникам», — рассказал Соловьев агентству «Прайм».

Эта фраза не примитивна, но и не сложна для восприятия человеком любого возраста и уровня образования. Она произносится в тот момент, когда мошенник забрасывает психологический крючок, чтобы завладеть вниманием собеседника.

По мнению эксперта, эти слова по какой-то причине лишают людей бдительности и располагают к злоумышленнику, хотя каждому стоило бы задуматься, как якобы «банкиры» смогли заметить эту «активность».

Соловьев советует сразу класть трубку, как только человек услышал про «подозрительную активность».

Еще по теме
Путин захотел низкую инфляцию
Работающих пенсионеров оставили без индексации
Таинственный инвестор скупил весь аукцион российского госдолга
Пополнение карт через банкоматы возьмут под контроль
смотреть все
Жизнь #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Избиение ребенка в детсаду Новосибирска дошло до прокуратуры
Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Эвакуация крупных ТЦ испортила воскресный шопинг новосибирцев
Двух полицейских обвинили в плохом надзоре над «киселевским маньяком»
Самое популярное
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
Вышла восхитившая критиков игра Kena: Bridge of Spirits
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Игра GTA San Andreas получила современную графику
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
27
Центробанк призвал россиян копить на пенсии самостоятельно
19
ЦИК огласил окончательные результаты выборов в Госдуму
16
Мать пермского стрелка назвала его «идеальным ребенком»
15
Выборы завершились: какой будет новая Госдума
15
Конгресс США одобрил санкции против российских министров
Sibnet.Ru