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Жириновский предложил вернуть ссылки

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече руководства парламентских партий с президентом России Владимиром Путиным предложил вновь ввести в стране практику ссылок в отдаленные регионы за различные провинности.

«Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди — ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни», — напомнил политик, предложив отправлять таких провинившихся в Сибирь на стройки.

Жириновский добавил, что некоторые иностранные агенты уехали в Ригу и Лондон, а другие продолжают жить в Москве и вести «вредительскую деятельность». «Надо вот их в Сибирь направлять, не в тюрьмы тоже, не в эмиграцию, — пусть там работают на благо родины», — сказал он.

Ссылка в дореволюционной России применялась по решению суда или в административном порядке. Этот вид наказания был законодательно оформлен в конце XVI века. При Советской власти ссылку начали применять во внесудебном порядке.

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