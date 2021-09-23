Американские школьники попросили вернуть рабство

Петицию с требованием вернуть рабство создали ученики американской старшей школы Park Hill South в штате Миссури. Руководство школьного округа не стало раскрывать подробности инцидента.

Родители некоторых детей направили запрос в правоохранительные органы с просьбой наказать тех, кто составил обращение. Отмечается, что директор учебного заведения Керри Херрен назвал расистские высказывания недопустимыми, пишет издание The Kansas City Star.

Событие серьезно повлияло на сотрудников и учеников школы, с ними провели беседу. Представитель школьного округа подчеркнула, что дискриминации не может быть никакого оправдания.

Президент Авраам Линкольн подписал указ об отмене рабства на территории США в 1862 году. Окончательно запрет был подтвержден 13-й поправкой к американской Конституции от 1 февраля 1865 года.