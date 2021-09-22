Игра GTA San Andreas получила современную графику

Российский моддер представил бета-версию модификации для культовой игры Grand Theft Auto: San Andreas, которая добавляет в нее современные графические эффекты.

В частности, GTA: San Andreas получила отражения в экранном пространстве, объемные облака, эффект намокающих поверхностей, капли дождя. Кроме этого, в игре появились переработанные модели автомобилей, катеров и самолетов.

В следующих версиях SA DirectX 3.0 автор модификации обещает добавить глобальное освещение в экранном пространстве, улучшенную воду и поверхностное рассеивание, что придаст ей современный вид.

Тестирование проекта идет в закрытом режиме, доступ к нему получили пользователи, которые финансово поддержали автора на сервисе Patreon. Дата релиза финальной версии SA DirectX 3.0 пока неизвестна.

Оригинальная Grand Theft Auto: San Andreas была выпущена 26 октября 2004 года. В России игра в варианте для Windows была официально локализована и издана 12 февраля 2010 года. Проект получил культовый статус, средний балл на Metacritic составил 95 из 100.