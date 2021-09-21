Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы

Преподаватель истории русской литературы Олег Сыромятников не стал прерывать занятие у студентов, когда началась стрельба в Пермском госуниверситете. Учащиеся пожаловались на такое поведение, а лектор объяснился.

Первокурсник Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в помещениях вуза 20 сентября около 11.30 по местному времени. Погибли шесть человек, 28 получили ранения. Стрелок был ранен при задержании, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Студенты отправили аудиозапись с пары изданию 59.ru. Через четыре минуты после начала занятия в аудиторию зашла мать маломобильной студентки и сообщила о стрельбе. Преподаватель ответил: «Закрывайтесь», — и продолжил лекцию.

Когда ему начали зачитывать сообщения о происходящем в вузе, он отреагировал фразой: «Ну и что? Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу». Занятия прервались, лишь когда сотрудники ОМОН начали эвакуацию.

«Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооруженный человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию», — сказал Сыромятников.

Он отметил, что сразу закрыл металлическую дверь аудитории, которую, по его словам, невозможно пробить выстрелом.