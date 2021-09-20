НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин поблагодарил россиян за высокую явку

Источник:
ТАСС
208 3
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин оценил возросшую явку на общенациональные выборы и поблагодарил за это российских граждан, об этом глава государства сказал на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

«51% явки, выше 51, это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах. Это говорит о том, что люди ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти страны — Государственной Думы»,— отметил Путин.

Сама Памфилова на встрече с президентом назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной за время своей работы. По ее словам, на избирательную систему России совершались беспрецедентные атаки, но все «российские системы выдержали».

«Я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю. Сложно было, потому что беспрецедентные были атаки, было огромное желание снести наши выборы, дискредитировать», — уточнила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. В девяти регионах страны россияне также выбирали губернаторов, в 39 — депутатов заксобраний, в 11 административных центрах — местные парламенты.

Еще по теме
ЦИК зашифровал статистику по выборам в Госдуму
Путин положительно оценил итоги выборов
Шоумен Зверев проиграл выборы в одномандатном округе в Бурятии
Роскомнадзор ужесточит слежку за пользователями в Сети
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирская команда Fraules проиграла в «Новых танцах» на ТНТ
Новосибирца арестовали за убийство женщины с ребенком
Мальчик умер от удара тока на крыше дома в Бурятии
Шоумен Зверев проиграл выборы в одномандатном округе в Бурятии
Самое популярное
Лос-Анджелес и Нью-Йорк украсили фресками героев сериала «Люцифер»
Windows 11 оказалась несовместима с процессорами Apple
Фильм «Дюна»: каким получился главный блокбастер года
Обнаружено древнейшее существо на Земле
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
59
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму
47
США лишат Россию гиперзвукового преимущества
44
Песков объяснил странную дату на часах Путина
21
Умерла вынесшая обвинительный приговор Навальному судья
20
Чижов заявил об оскорблении Европарламентом россиян
Sibnet.Ru