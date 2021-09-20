Путин поблагодарил россиян за высокую явку

Президент России Владимир Путин оценил возросшую явку на общенациональные выборы и поблагодарил за это российских граждан, об этом глава государства сказал на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

«51% явки, выше 51, это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах. Это говорит о том, что люди ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти страны — Государственной Думы»,— отметил Путин.

Сама Памфилова на встрече с президентом назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной за время своей работы. По ее словам, на избирательную систему России совершались беспрецедентные атаки, но все «российские системы выдержали».

«Я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю. Сложно было, потому что беспрецедентные были атаки, было огромное желание снести наши выборы, дискредитировать», — уточнила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. В девяти регионах страны россияне также выбирали губернаторов, в 39 — депутатов заксобраний, в 11 административных центрах — местные парламенты.