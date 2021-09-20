ЦИК зашифровал статистику по выборам в Госдуму

Центризбирком России зашифровал на своем сайте статистику по состоявшимся выборам в Госдуму. Шифровка не позволяет автоматически скачать данные для независимого статистического анализа.

При попытке скачивания или сохранения цифры становятся произвольно сгенерированным буквенным кодом, первым на изменение обратил внимание российский математик и специалист по статистическому анализу Сергей Шпилькин.

«Такого дна мы еще не пробивали. И, кажется, никто в мире тоже», — написал на своей странице в Facebook ученый, отметив при этом, что не знает, «до какой степени надо бояться собственных граждан, чтобы делать такое».

В криптографии такой подход называется «скремблирование». Каждая строчка статистики ЦИК закодирована либо специальным шрифтом, в котором буквы выглядят как числа, либо с помощью невидимых случайных символов, которые вставлены внутрь чисел.

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила введение шифрования «беспрецедентными атаками» на сайт избиркома, которые ведутся из США, Германии и Китая. «Для того чтобы система не вылетела, мы сейчас сделали эту схему», — уточнила она.