Софья Великая рассказала о судьбе подаренных «олимпийских» авто

Российская фехтовальщица Софья Великая рассказала, как распорядилась автомобилями, подаренными ей за медали, завоеванные на Олимпийских играх.

На Олимпиаде-2020 в Токио 36-летняя Великая завоевала третье олимпийское серебро в личном первенстве в карьере, а также золото в командном турнире. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро и Токио у нее был такой же результат. На Олимпиаде-2012 в Лондоне фехтовальщица была серебряным призером в личном первенстве.

«После ОИ в Лондоне подарили Audi. Обалденная машина, седан, просто бомба! Но я понимала, что скоро у меня поменяется семейное положение и придется заносить внутрь коляски, вещи и так далее. Поэтому поменяла его на более крупный автомобиль», — рассказала в интервью RT Великая.

Подаренный после ОИ-2016 BMW X6 спортсменка поменяла BMW X5. Ее не устраивала скошенная крыша. «Мы же, спортсмены, все высокие, и нам это неудобно», — объяснила фехтовальщица.

«Сейчас нам вручили как раз ключи от новенькой BMW X5. Она меня полностью устраивает и подходит. Надпись на капоте: «Команда России». Подсветка от фонда поддержки олимпийцев. Езжу и кайфую. Я горда и хочу, чтобы народ тоже гордился. Может, когда увидят мою машину, вспомнят о наших победах и преодолениях», — отметила Великая.