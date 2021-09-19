Новый пистолет-пулемет разработали в России для спецназа

«Златоустовский машиностроительный завод» разработал новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» для правоохранительных органов и сил спецназа, сообщил начальник бюро продаж стрелкового оружия предприятия Вадим Асташин.

«"КЕДР-PARA" ПП-2011.000 <...> разработан под патрон калибра 9х19 и должен прийти на смену пистолету-пулемету ПП-91 "Кедр", стоящему в настоящее время на вооружении в силовых структурах», — сказал РИА Новости Асташин.

Пистолет-пулемет предназначен для ведения ближнего боя в городе. Темп стрельбы — 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули — 430 метров в секунду. Оружие имеет прицельную дальность стрельбы до 100 метров. Кучность стрельбы на этой дистанции — 150 миллиметров.

«Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами», — отметил Асташин.

Госиспытания нового пистолета-пулемета запланированы на начало 2022 года, после этого будет принято решение о его постановке на вооружение.