Пенсионеры получат надбавки к пенсии

Эксперты рассказали,
на какие дополнительные выплаты российские пенсионеры могут рассчитывать в
предстоящем октябре.
Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова напомнила о
региональных выплатах ко Дню пожилого человека — 1 октября. На федеральном
уровне такой помощи пенсионерам не оказывают, поэтому решение принимают региональные
власти. Из-за этого размер выплат отличается в субъектах Федерации, сказала
эксперт «Московскому комсомольцу».
Есть разные условия для получения поддержки: в одних
регионах это достижение определенного возраста, в других — наличие
инвалидности, в третьих — необходимость длительного проживания в субъекте и
работы на местных предприятиях.
С 1 октября в России на 3,7% проиндексируют размеры военных
пенсий. На повышение пенсий смогут рассчитывать и россияне старше 80 лет. Для
них предусмотрена выплата фиксированной суммы в двойном размере.
Увеличение пенсий ждет тех, кто 15 или 20 лет проработал на
Крайнем Севере или на территориях, приравненных к нему. Но таким россиянам
нужно обладать определенным количеством общего трудового стажа. Для женщин речь
идет о 20 годах, а для мужчин — 25 годах.
Uynachalnica"При этом особо внимательные пользователи..." - поторопились особо внимательные, сейчас Дима Песков все...
Anatoliy5412"...который появится в армии в 2023 году..." Во когда появится, тогда и гоп говорить надо
DanilonНу прокололись, бывает. Чего, такого раньше не было ? Заранее заготовили видеороликов. Эти выборы вообще...
FazarОбратно покупает голоса ни днем раньше ни днем позже.