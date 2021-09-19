НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пенсионеры получат надбавки к пенсии

Источник:
«Московский комсомолец»
362 0
Фото: © Sibnet.ru

Эксперты  рассказали, на какие дополнительные выплаты российские пенсионеры могут рассчитывать в предстоящем октябре.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова напомнила о региональных выплатах ко Дню пожилого человека — 1 октября. На федеральном уровне такой помощи пенсионерам не оказывают, поэтому решение принимают региональные власти. Из-за этого размер выплат отличается в субъектах Федерации, сказала эксперт «Московскому комсомольцу».  

Есть разные условия для получения поддержки: в одних регионах это достижение определенного возраста, в других — наличие инвалидности, в третьих — необходимость длительного проживания в субъекте и работы на местных предприятиях.

С 1 октября в России на 3,7% проиндексируют размеры военных пенсий. На повышение пенсий смогут рассчитывать и россияне старше 80 лет. Для них предусмотрена выплата фиксированной суммы в двойном размере.

Увеличение пенсий ждет тех, кто 15 или 20 лет проработал на Крайнем Севере или на территориях, приравненных к нему. Но таким россиянам нужно обладать определенным количеством общего трудового стажа. Для женщин речь идет о 20 годах, а для мужчин — 25 годах.

Еще по теме
Названа самая богатая семья в мире
Новый налоговый режим придумали для малого бизнеса
Минфин объяснил необходимость цифрового рубля
Банк России выступил против криптовалют
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мокрый снег пообещали новосибирцам
Секретарь избирательной комиссии умерла в Бурятии
Пять человек пострадали в ДТП под Иркутском
Спрос на услуги ремонта существенно вырос в Новосибирске
Самое популярное
Авиасообщение запустят между Алтаем и Тувой
Энтузиаст выпустил полноценный шутер весом 13 КБ
Регистрация автомобиля в ГИБДД потребует нового документа
Киев пригрозил Европе прекратить транзит газа через Украину
Обсуждение (0)
Картина дня
Треть избирателей проголосовала за два дня выборов
Пенсионеры получат надбавки к пенсии
Украина устроила масштабные учения на границе с Россией
Климатолог предупредил о морозной зиме в России
О самом главном
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"При этом особо внимательные пользователи..." - поторопились особо внимательные, сейчас Дима Песков все...

Anatoliy5412

"...который появится в армии в 2023 году..." Во когда появится, тогда и гоп говорить надо

Danilon

Ну прокололись, бывает. Чего, такого раньше не было ? Заранее заготовили видеороликов. Эти выборы вообще...

Fazar

Обратно покупает голоса ни днем раньше ни днем позже.
Sibnet.Ru