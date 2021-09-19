Пенсионеры получат надбавки к пенсии

Эксперты рассказали, на какие дополнительные выплаты российские пенсионеры могут рассчитывать в предстоящем октябре.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова напомнила о региональных выплатах ко Дню пожилого человека — 1 октября. На федеральном уровне такой помощи пенсионерам не оказывают, поэтому решение принимают региональные власти. Из-за этого размер выплат отличается в субъектах Федерации, сказала эксперт «Московскому комсомольцу».

Есть разные условия для получения поддержки: в одних регионах это достижение определенного возраста, в других — наличие инвалидности, в третьих — необходимость длительного проживания в субъекте и работы на местных предприятиях.

С 1 октября в России на 3,7% проиндексируют размеры военных пенсий. На повышение пенсий смогут рассчитывать и россияне старше 80 лет. Для них предусмотрена выплата фиксированной суммы в двойном размере.

Увеличение пенсий ждет тех, кто 15 или 20 лет проработал на Крайнем Севере или на территориях, приравненных к нему. Но таким россиянам нужно обладать определенным количеством общего трудового стажа. Для женщин речь идет о 20 годах, а для мужчин — 25 годах.