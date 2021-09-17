Apple и Google удалили приложение «Навальный»

Google и Apple удалили приложение «Навальный» из своих магазинов Google Play и AppStore, сообщается в Instagram-аккаунте «Команды Навального».

Роскомнадзор потребовал от компаний удалить приложение 20 августа. В ведомстве поясняли, что основанием стало требование Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, которые связаны с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом и экстремистской организацией и запрещен).

Но приложение оставалось доступным в магазинах почти месяц. В четверг 16 сентября представляющие по доверенности Apple юристы пришли на заседание комиссии Совета Федерации по вмешательству в выборы.

«Бездействие» Google и Apple после получения соответствующих предупреждений от российских властей может иметь последствия, «вплоть до уголовных», приводит ТАСС сказанные на том заседании слова сенатора Владимира Джабарова.

Роскомнадзор также пригрозил компаниям штрафом в случае неудаления приложения. «Их реакция будет основанием для принятия решений, в том числе для наложения штрафов. В случае отказов такие штрафы могут быть применены», — отмечал Субботин.