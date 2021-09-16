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Путину оставили электронное голосование

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин, находящийся сейчас на самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом среди ближайшего окружения, может проголосовать на выборах в Госдуму онлайн, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Путин не будет нарушать самоизоляцию, но в любом случае примет участие в голосовании. «Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании. Президент был там зарегистрирован», — уточнил Песков.

Одновременно пресс-секретарь главы государства исключил традиционную встречу Путина с представителями партии «Единая Россия» после закрытия участков. «Очевидно, что он вряд ли сможет приехать к единороссам в этот раз», — сказал он.

Песков также подтвердил, что Путин делал дополнительные тесты на коронавирус после ухода на самоизоляцию. Он отметил, что самоизоляция президента продлится еще минимум неделю, однако точное количество дней пока неизвестно.

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