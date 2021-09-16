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Запущен сервис по дистанционной оценке повреждений автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома, разработала новый сервис, который позволяет удаленно оценить состояние кузова автомобиля: масштаб повреждений, в том числе после ДТП, наличие грязи, снега, посторонних наклеек и других деталей.

К промышленному тестированию и последующему использованию нового сервиса планируется привлечь страховые и каршеринговые компании, а также автомобильные маркетплейсы.

Дистанционная оценка повреждений автомобиля работает на базе нейросетей, которые разработаны специалистами Platforma. Искусственный интеллект способен распознавать модели автомобилей, пострадавшие детали кузова, типы повреждений, степень загрязнения и другие. 

В период обучения нейросети обработали более 30 тысяч фотографий и определили более 65 тысяч элементов автомобиля. Решение стабильно распознает 48 классов деталей и 14 классов повреждений.

Следующим этапом развития сервиса станет автоматическая калькуляция стоимости ремонта, исходя из масштаба ущерба. По данным экспертов Platforma, именно эта опция наиболее востребована среди потенциальных клиентов, в том числе банков и страховых компаний, поэтому уже прорабатывается технология для наиболее релевантной оцифровки ремонтных работ.

«СП ВТБ и "Ростелекома" реализует амбициозную задачу — к 2025 году занять лидерские позиции в области сервисов на основе Big Data. Специалисты Platforma используют уникальный объем данных и технологии искусственного интеллекта для создания передовых цифровых сервисов, которые могут применяться в различных сферах. Дистанционная оценка имущества при помощи алгоритмов искусственного интеллекта — это большой шаг вперед в автоматизации работы страховых и каршеринговых компаний», — сказал зампрезидента-председателя правления ВТБ, глава совета директоров Platforma Вадим Кулик.

По итогам тестирования компания планирует предлагать продукт в виде специального приложения, а также API для интеграции в ИТ-системы заказчика. Обработка одного запроса занимает всего несколько секунд. Это позволит существенно экономить, например, страховым компаниям на выезде своих агентов — стоимость одного выезда в Москве составляет около 3 тысяч рублей. Использование нейросетей позволит также снизить потенциальный уровень мошенничества и автоматизировать обработку фотографий.

Сервис функционирует в тестовом режиме. Промышленная версия для широкого использования будет доступна в первом квартале следующего года.

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