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Американские генетики воскресят мамонтов

Источник:
CNN
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Фото: Geoff Peters 604 / Attribution License

Американская компания Colossal объявила сбор средств на воссоздание популяции вымерших шерстистых мамонтов. Животных «воскресят» с помощью технологии редактирования генов CRISPR/Cas9.

Стартап привлек к работе известных генетиков, которые собираются использовать азиатских слонов в качестве основы для будущей популяции. Известно, что ДНК мамонтов и азиатских слонов совпадают на 99,6%, поэтому ученые просто заменят 0,4% генов.

Отмечается, что с генетической точки зрения выведенный гибрид будет полностью соответствовать шерстистым мамонтам. Компания рассчитывает, что первые детеныши мамонтов появятся уже к 2027 году.

Необходимый для работы генетический код исследователи получат из хорошо сохранившихся останков этих вымерших животных. Эмбрионы мамонтов сначала будут вынашивать обычные слонихи, в дальнейшем популяция сможет размножаться самостоятельно.

При этом критики проекта уже отметили, что размножение мамонтов в дикой природе может грозить непредсказуемыми последствиями для современных тундровых территорий, так как в других экосистемах эти животные попросту не выживут.

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