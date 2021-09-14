Новосибирцев предупредили о заморозках

Фото: © Sibnet.ru
Заморозки вероятны в Новосибирской области в ближайшую ночь, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в ночь на среду, 15 сентября, на территории Новосибирской области вероятны заморозки до минус 2 градусов.
В среду днем начнется потепление: ожидается 14-19, местами до 24 градусов тепла. Возможны дожди с грозами.
В четверг ночью ожидается 3-8 градусов. День будет теплым (19-24 градусов) и преимущественно без осадков.
olegdark229Опричников надо кормить чтобы царя защищали! Налогоплательщики за все заплатят!
Egorka72Как обычно на Руси - один с собой, а семеро с ложкой!Развелось дармоедов однако.
RS1981Незалежность по украински.... она такая.....
DrronumПотянуло его в родной бункер. Оно надежнее и безопаснее.