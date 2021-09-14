Новосибирцев предупредили о заморозках

Заморозки вероятны в Новосибирской области в ближайшую ночь, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь на среду, 15 сентября, на территории Новосибирской области вероятны заморозки до минус 2 градусов.

В среду днем начнется потепление: ожидается 14-19, местами до 24 градусов тепла. Возможны дожди с грозами.

В четверг ночью ожидается 3-8 градусов. День будет теплым (19-24 градусов) и преимущественно без осадков.