США объяснили нежелание воевать с Россией

Соединенные Штаты не хотят войны с обладающей современным ядерным оружием Россией, заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

«Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет», — приводят «Известия» заявление замглавы Объединенного комитета начальников штабов.

В этой связи Хайтен призвал преодолеть медлительность бюрократических процедур и ускорить модернизацию американских ядерных вооружений, чтобы достойно конкурировать с Россией и Китаем.

Он отметил, что основным стратегическим действием США в настоящий момент является избежание риска войны с этими странами. По его словам, цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести войну с Россией и Китаем, поскольку она приведет к разрушительным последствиям для всего мира.

Ранее экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл в своей статье для журнала The National Interest высказал мнение, что в потенциальной войне с Китаем и Россией у Соединенных Штатов мало возможностей на победу. Он считает, что такая война полностью истощит американскую армию.