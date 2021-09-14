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США объяснили нежелание воевать с Россией

Источник:
«Известия»
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Соединенные Штаты не хотят войны с обладающей современным ядерным оружием Россией, заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

«Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет», — приводят «Известия» заявление замглавы Объединенного комитета начальников штабов.

В этой связи Хайтен призвал преодолеть медлительность бюрократических процедур и ускорить модернизацию американских ядерных вооружений, чтобы достойно конкурировать с Россией и Китаем.

Он отметил, что основным стратегическим действием США в настоящий момент является избежание риска войны с этими странами. По его словам, цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести войну с Россией и Китаем, поскольку она приведет к разрушительным последствиям для всего мира.

Ранее экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл в своей статье для журнала The National Interest высказал мнение, что в потенциальной войне с Китаем и Россией у Соединенных Штатов мало возможностей на победу. Он считает, что такая война полностью истощит американскую армию.

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Оборона #Военная политика #Оружие #Армия
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