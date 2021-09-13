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УАЗ «буханка» попал в список уникальных кроссоверов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © jdblack / Pixabay License

Российский УАЗ-452 «буханка» включен в список уникальных кроссоверов мира по версии портала Yahoo News Japan.

Автор материала познакомил читателей с тремя уникальными, по его мнению, кроссоверами — российским УАЗ-452, японским Subaru Forester Wilderness, британским Jaguar I-Pace.

«Внешне УАЗ напоминает старые добрые японские коммерческие автомобили с округлым кузовом и симпатичной передней частью с двумя круглыми фарами и небольшой решеткой радиатора», — переводит ИноСМИ статью.

Полноприводный фургон УАЗ-452 был создан в 1965 году. На раму устанавливаются различные кузова — фургон, микроавтобус или грузовик с двухместной кабиной и кузовом. Текущая модель в России именуется СГР. В Европе и других странах она продается под названием Classic.

«Он не такой мощный и безопасный, как современные автомобили, но его простота и надежность подразумевают, что он, скорее всего, останется в эксплуатации», — отметил автор.

Тема: Русские машины
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