Вертолет Robinson экстренно сел на реку в Чите

Следователи в Забайкалье проводят проверку по факту экстренной посадки самолета Robinson R-44 на реку Читинку в Чите из-за неисправности приборов, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Проводится проверка по факту авиаинцидента. Предварительно установлено, что 12 сентября 2021 года около 09.00 местного времени (03.00 мск) вертолет Robinson R-44 осуществил экстренную посадку на реку Читинку в Железнодорожном районе города Читы Забайкальского края из-за неисправности приборов», — говорится в сообщении.

По данным следствия, на борту вертолета находился пилот и пассажир, которые при посадке не пострадали.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в пресс-службе.