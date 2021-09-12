НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Вертолет Robinson экстренно сел на реку в Чите

Источник:
Sibnet.ru
295 0
Фото: © Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Следователи в Забайкалье проводят проверку по факту экстренной посадки самолета Robinson R-44 на реку Читинку в Чите из-за неисправности приборов, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Проводится проверка по факту авиаинцидента. Предварительно установлено, что 12 сентября 2021 года около 09.00 местного времени (03.00 мск) вертолет Robinson R-44 осуществил экстренную посадку на реку Читинку в Железнодорожном районе города Читы Забайкальского края из-за неисправности приборов», — говорится в сообщении.

По данным следствия, на борту вертолета находился пилот и пассажир, которые при посадке не пострадали.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в пресс-службе.

Еще по теме
Самолет Boeing 767 аварийно сел в аэропорту Красноярска
Легковая машина врезалась в трактор в Туве, двое погибли
Газ взорвался в жилом доме Липецкой области
Тайну «молочной» реки раскрыли в Бурятии
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вертолет Robinson экстренно сел на реку в Чите
Турнир по силовому экстриму пройдет на Дне города в Омске
Новосибирские синоптики дали прогноз на 10 дней
Еврейский центр для детей откроется в Томске
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Тариф «Игровой»: бесплатные бонусы в культовых играх
Обсуждение (0)
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
43
Первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем испытают в России
18
«Единая Россия» инициирует отмену техосмотра для личных авто
17
Спрогнозировано резкое подорожание машин в России
17
МИД России возмутила реакция Запада на диверсию в Крыму
Sibnet.Ru