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ФБР рассекретило данные о теракте 11 сентября 2001 года

Источник:
РБК
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Фото: Flickr user Michael Foran / CC BY 2.0

Федеральное бюро расследований обнародовало рассекреченный по указу президента США Джо Байдена документ из серии материалов, связанных с терактом 11 сентября 2001.

Документ датирован 4 апреля 2016 года, его текст приведен с купюрами. В нем содержатся подробные данные о работе ФБР по расследованию поддержки, которую сотрудник консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и предполагаемый агент саудовской разведки оказывали как минимум двум захватчикам самолетов.

В материале также содержится пересказ допроса человека, который часто контактировал с гражданами Саудовской Аравии в США, поддерживавшими террористов.

В материале нет доказательств того, что к теракту причастны власти Саудовской Аравии. Саудовское посольство в Вашингтоне ранее одобрило полное рассекречивание всех документов, чтобы «положить конец необоснованным обвинениям в адрес королевства». Любое утверждение о том, что официальный Эр-Рияд имеет отношение к атакам, является «категорически ложным», приводит РБК заявление посольства.

Обнародовать документы требовали родственники жертв терактов, а также тех, кто выжил и участвовал в спасении людей. Байден подписал указ о рассекречивании документов 3 сентября.

11 сентября 2001 года 19 террористов (15 из них были гражданами Саудовской Аравии) захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона и еще один упал (Пенсильвания), когда пассажиры и команда попытались обезвредить захватчиков. Погибли более 2,9 тысячи человек.

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Политика #Мир #История
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