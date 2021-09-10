Российский военный погиб в Сирии

Военнослужащий ВС России погиб при подрыве автомашины в провинции Хомс в Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны России

«Девятого сентября 2021 года в провинции Хомс Сирийской Арабской Республики в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Ехавший в автомобиле военный получил тяжелые ранения. Ему оказали медпомощь, но он скончался. В Минобороны пообещали необходимую помощь и поддержку семье погибшего.

С начала контртеррористической операции России в Сирии, по данным РБК, погибли не менее 120 российских военнослужащих. Из них не менее 61 погибли в 2018 году, в том числе 39 человек — в результате авиакатастрофы в районе аэродрома Хмеймим (тогда разбился Ан-26) и 15 — при крушении Ил-20, который был сбит.

Россия начала свою операцию по борьбе с террористами «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в октябре 2015 года. В конце 2017 года президент Владимир Путин заявил о разгроме террористов.