НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Призраки» в озвучке «Кураж-Бамбей» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Фото: © кадр из сериала «Призраки»

Мистический ситком о совместной жизни людей и привидений в озвучке «Кураж-Бамбей» вышел в видеосервисе Wink.

В первом сезоне британского ситкома Элисон и Майк поселились в особняке, доверху населенном призраками из разных эпох. Изначальная вражда превратилась в крепкую дружбу, и теперь в третьем сезоне героев ждут новые совместные приключения.

В дом с призраками пожалуют киношники, Майк найдет новую работу, а Элисон узнает о существовании сводной сестры.

Посмотреть новые серии «Призраков» в эксклюзивной озвучкепо версии «Кураж-Бамбей» можно в видеосервисе Wink. Сериал есть в подписке «Трансформер Акция», которую можно сейчас подключить за 399 рублей или в подписке «Оптимальный» за 10 рублей на 24 часа.

Еще по теме
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Wink собрал топ-5 фильмов, разочаровавших зрителя
Спортивная драма «Правило боя» эксклюзивно вышла в Wink
Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» вышел в Wink
смотреть все
Культгид #Wink
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Выбран автор текста для акции «Тотальный диктант» в 2022 году
Омская область готова претендовать на полуфинал МЧМ по хоккею
Эксперты составили рейтинг цен на 17-метровые квартиры
Дважды вакцинированный глава Бурятии заразился коронавирусом
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Байден рассекретил теракт 11 сентября
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД России возмутила реакция Запада на диверсию в Крыму
Число погибших при взрыве дома в Ногинске достигло пяти человек
OR-код заменит бумажные документы на авто
ОНФ призвал Минздрав запретить врачам выписывать БАДы
Самое обсуждаемое
49
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
44
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
20
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
18
Почти треть смертей пришлась на трудоспособных россиян
17
Россию призвали взяться за борьбу с террористами в Афганистане
Sibnet.Ru