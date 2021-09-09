Сериал «Призраки» в озвучке «Кураж-Бамбей» вышел в Wink

Мистический ситком о совместной жизни людей и привидений в озвучке «Кураж-Бамбей» вышел в видеосервисе Wink.

В первом сезоне британского ситкома Элисон и Майк поселились в особняке, доверху населенном призраками из разных эпох. Изначальная вражда превратилась в крепкую дружбу, и теперь в третьем сезоне героев ждут новые совместные приключения.

В дом с призраками пожалуют киношники, Майк найдет новую работу, а Элисон узнает о существовании сводной сестры.

Посмотреть новые серии «Призраков» в эксклюзивной озвучкепо версии «Кураж-Бамбей» можно в видеосервисе Wink. Сериал есть в подписке «Трансформер Акция», которую можно сейчас подключить за 399 рублей или в подписке «Оптимальный» за 10 рублей на 24 часа.