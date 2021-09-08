Тина Канделаки ушла с «Матч ТВ» на повышение

Тина Канделаки покинула пост генпродюсера «Матч ТВ» и заняла должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа». Об этом говорится в сообщении компании.

В новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других).

«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича — не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», — цитирует компания Канделаки.