Новый сезон «Ищейки» стартует на Первом канале

Новые серии детектива «Ищейка» стартуют на Первом канале в понедельник, 13 мая. В продолжении главная героиня столкнется с неожиданными проблемами.

По сюжету нового сезона «Ищейки», Александра Кушнир встретится с проблемами: уже решенный развод с Борисом затянется, а отношения с Ольховским (Максим Лагашкин) никак не выйдут в комфортные для работы рамки.

При расследовании одного из дел Кушнир встретит старого знакомого — Константина Власова (Никита Тарасов), с которым у нее когда-то был роман. Героиня с новой силой привлечет Власова остротой ума и непохожестью на других женщин. Однако окажется, что его намерения далеко не так романтичны — им движет не любовь, а расчет.

Вдобавок ко всему мама (Ирина Пулина) уедет в большое путешествие и Александре придется рассчитывать только на себя. Но в жизни главной героини появится новая соседка — писательница Мария (Полина Кутепова), которая активно вмешается в ее жизнь.

Премьера седьмого сезона «Ищейки» — 13 мая в 22.00 на Первом канале

«Поклонников детективной составляющей проекта могу сразу успокоить — Кушнир и ее команда останутся в деле и к ним добавятся новые герои. Более того, в каждой серии будут появляться популярные актеры, которых вы точно знаете и очень любите. В общем, нас ждет полная перезагрузка», — цитирует пресс-служба Первого канала исполнительница главной роли Анна Банщикова.