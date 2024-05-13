НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новый сезон «Ищейки» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
200 0

Новые серии детектива «Ищейка» стартуют на Первом канале в понедельник, 13 мая. В продолжении главная героиня столкнется с неожиданными проблемами.

По сюжету нового сезона «Ищейки», Александра Кушнир встретится с проблемами: уже решенный развод с Борисом затянется, а отношения с Ольховским (Максим Лагашкин) никак не выйдут в комфортные для работы рамки.

При расследовании одного из дел Кушнир встретит старого знакомого — Константина Власова (Никита Тарасов), с которым у нее когда-то был роман. Героиня с новой силой привлечет Власова остротой ума и непохожестью на других женщин. Однако окажется, что его намерения далеко не так романтичны — им движет не любовь, а расчет.

Вдобавок ко всему мама (Ирина Пулина) уедет в большое путешествие и Александре придется рассчитывать только на себя. Но в жизни главной героини появится новая соседка — писательница Мария (Полина Кутепова), которая активно вмешается в ее жизнь.

Премьера седьмого сезона «Ищейки» — 13 мая в 22.00 на Первом канале

«Поклонников детективной составляющей проекта могу сразу успокоить — Кушнир и ее команда останутся в деле и к ним добавятся новые герои. Более того, в каждой серии будут появляться популярные актеры, которых вы точно знаете и очень любите. В общем, нас ждет полная перезагрузка», — цитирует пресс-служба Первого канала исполнительница главной роли Анна Банщикова.

Еще по теме
Зрители впервые оставили в «Битве экстрасенсов» двоих участников
Герои спин-оффа «Ворониных» простятся с умершим Борисом Клюевым
Непредсказуемая «Битва экстрасенсов»: кто попадет в финал
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Магнитная буря на Земле достигла пика
Российские войска взяли Кисловку в Харьковской области
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Самое обсуждаемое
38
Американские ATACMS ударили по Луганску
21
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
18
Российские войска взяли Кисловку в Харьковской области
17
США увидели подготовку к наступлению на Харьков
16
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области