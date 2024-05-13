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Кузя из «Универа» перепел «Шнягу‑шняжную» по-взрослому

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Виталий Гогунский, исполняющий роль Кузи в сериале «Универ» перепел хит «Шняга-шняжная» на новый лад.

В ремиксе Гогунский поет о том, что уже не живет в общежитии, а занимается серьезным бизнесом.

Новая «Шняга-шняжная» стала анонсом сериала «Универ. 13 лет спустя». В новом проекте повзрослевшие герои «Универа» снова встретятся.

В сериале «Универ. 13 лет спустя» к своим ролям в сериале вернутся Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская и Виталий Гогунский.

Премьера сериала «Универ. 13 лет спустя» состоится в понедельник, 13 мая, на ТНТ.

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