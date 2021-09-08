Зрительскую поддержку полумарафонцев оценили в Новосибирске

Сибирский фестиваль бега, на котором участники пробегут полумарафонскую дистанцию в 21,1 километра, пройдет без зрителей. По мнению, организаторов, в Новосибирске слабо поддерживают бегунов во время забегов.

Сибирский фестиваль бега в этом году пройдет 11 сентября. Первыми на старт выйдут женщины – забег на дистанцию 21,1 км начнется в 10.00. Мужчины стартуют через восемь минут – в 10.08.

В 10.10 – начинается корпоративная эстафета. Она проходит по основному маршруту полумарафона. Для участников дистанция делится на пять частей, каждый этап – 4,2 км. Каждый член команды пробегает только один этап, передавая эстафету другому участнику команды. Команда состоит из пяти человек (как мужчин, так и женщин). Участие в забеге – с 16 лет.

«Мероприятие проходит без зрителей. Начало старта на 10.00. В субботу утром мало кто приходит на столь интересное захватывающие мероприятие. Культура боления за участников в нашем городе в зачаточном состоянии. Полумарафонцы часто добегают в одиночестве», — сказал журналистам директор фестиваля Евгений Гусев.

Отсутствие зрителей продиктовано борьбой с коронавирусом. Он отметил, что в этом году вдоль трассы будут расставлено ограждение.