Новосибирцы пожаловались на снижение работоспособности после COVID

Более половины новосибирцев почувствовали снижение продуктивности на работе после перенесенного коронавируса, об этом свидетельствую данные опроса, проведенного сервисом HH.ru.

Большая часть респондентов из Новосибирской области ответили, что уже переболели коронавирусом (72%). Больше половины (55%) переболевших заметили общее снижение продуктивности.

Женщины чаще мужчин говорили о снижении продуктивности и усталости на работе после коронавируса. Среди возрастных групп на последствия COVID чаще всего жаловались сотрудники до 24 лет

«Чаще всего жители Новосибирской области, перенесшие болезнь, отмечали у себя такие симптомы как слабость и усталость, снижение работоспособности, ухудшение внимания, забывчивость, проблемы с обонянием и вкусом, одышку и нарушения сна», – говорится в сообщении.