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Вертолет Ми-171Ш Storm получил улучшенную бронезащиту

Источник:
Sibnet.ru
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Вертолет Ми-171Ш Storm получил улучшенную бронезащиту фюзеляжа, которая гарантирует выполнение задач даже в условиях огневого противодействия, сообщает Улан-Удэнский авиазавод.

Повышенная боевая живучесть и защищенность обеспечивается, в частности, бортовым комплексом обороны. Он позволяет обнаруживать пуски зенитных ракет и ставить помехи ракетам переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Новинка может обнаруживать пуски ракет с инфракрасными и тепловыми головками самонаведения и сбивать их с курса помехами и ложными целями. Также он может засекать вражеские радары, определять направление, откуда они облучают вертолет, тип РЛС и режим их работы.

Инновационная функция в бортовом комплексе обороны — возможность мгновенно выставлять аэрозольные дымовые завесы для прикрытия погрузки и выгрузки десанта, которые защищают, в том числе, и от обнаружения тепловизионными приборами.

Комбинированная титановая и арамидная бронезащита и другие конструктивные меры также повышают боевую живучесть вертолета и его защиту. Броней защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолета, но и десант в грузовой кабине.

Для защиты личного состава пол грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней. Такая же броня установлена вдоль левого и правого борта до уровня иллюминаторов. Для повышения выживаемости личного состава в случае «жесткой посадки» вертолета предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений.

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