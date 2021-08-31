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Врач описал опасные продукты перед прививкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сладкий, картофель и фрукты могут повысить риск побочных эффектов после прививки от коронавируса, рассказал в интервью врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

«Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку», — сказал радио Sputnik Харлов.

То же самое относится ко всем продуктам, содержащим большое количество углеводов. «Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови», — уточнил Харлов.

С осторожностью следует относиться перед вакцинацией и к фруктам. Врач посоветовал сократить их потребление приблизительно в два раза. Причем вреднее всего, по его словам, незадолго до и сразу после прививки есть бананы, виноград и дыни. Единственное исключение — цитрусовые. От лимона, лайма и грейпфрута можно не отказываться, добавил медик.

Помимо продуктов, которые приводят к повышению уровня сахара в крови, следует избегать всего, что способно вызвать аллергию, продолжил врач.

«Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического», — подчеркнул Харлов.

Переедание также может стать ударом по иммунной системе, предупредил он. Внести изменения в свой рацион лучше за несколько дней до прививки и придерживаться их в течение двух недель после нее, пока формируется первичный иммунный ответ, заключил Харлов.

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