Американские войска полностью покинули Афганистан

Соедиенные Штаты полностью вывели свои войска из Афганистана и закончили операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

«Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении», — цитирует ТАСС Маккензи.

По словам генерала, это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года». Ценой миссии была гибель 2 461 военнослужащего США, более 20 тысяч были ранены.

«Последний военно-транспортный самолет С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана», — добавил Маккензи.

Соединенные Штаты после завершения военной операции по эвакуации людей из Кабула продолжат попытки организовывать выезд американцев из Афганистана. По данным главы командования, число оставшихся в республике американцев «составляет пару сотен».