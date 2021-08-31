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Американские войска полностью покинули Афганистан

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Dennis Hoffman

Соедиенные Штаты полностью вывели свои войска из Афганистана и закончили операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

«Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении», — цитирует ТАСС Маккензи.

По словам генерала, это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года». Ценой миссии была гибель 2 461 военнослужащего США, более 20 тысяч были ранены.

«Последний военно-транспортный самолет С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана», — добавил Маккензи.

Соединенные Штаты после завершения военной операции по эвакуации людей из Кабула продолжат попытки организовывать выезд американцев из Афганистана. По данным главы командования, число оставшихся в республике американцев «составляет пару сотен».

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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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Существует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...

urbasik

Одобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...

Danilon

Мы давно начеку ! Но лично меня американцы никак не могут вывезти в США ! Никак поймать не могут. Буду...

a-n-atol

кто громче орёт держи вора тот и украл.....
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