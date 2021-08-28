Алтайский пловец установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Пловец с Алтая Роман Жданов, ранее установивший мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио, завоевал вторую золотую медаль и добавил в копилку достижений еще один рекорд.

В первый день соревнований он завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров брассом и установил новый мировой рекорд в классе SB3, проплыв дистанцию за 46,49 секунды. На следующий день он стал бронзовым призером в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

Третий день Паралимпиады принес спортсмену новую победу. Он завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 150 метров комплексным плаванием, установив рекорд мира. Жданов показал время 2 минуты 21,17 секунды, побив собственный рекорд, который он установил 18 мая, сообщает «РИА Новости Спорт».

Роману Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске (Республика Алтай), начал заниматься спортом в 2013 году, студент Горно-Алтайского госуниверситета. Тренируется в городе Бийск соседнего Алтайского края. Жданов – заслуженный мастер спорта России и неоднократный призер чемпионатов Европы и мира.