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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Разведка США рассекретила происхождение коронавируса

Источник:
The Washington Post
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Фото: © Sibnet.ru

Коронавирус SARS-CoV2 не был разработан Китаем в качестве биологического оружия, однако происхождении вируса в лаборатории пока не отвергается, следует из рассекреченного отчета разведки США.

Американская разведка установила, что первые случаи коронавируса возникли в ноябре 2019 года, а китайские власти не знали о надвигающейся пандемии заранее. Кроме этого, вирус не был создан с помощью методов генной инженерии, он возник в природе.

При этом в отчете указываются две гипотезы происхождения коронавируса — передача SARS-CoV2 от животного к человеку и незапланированная утечка из Уханьского института вирусологии, где он изучался китайскими специалистами.

Более точные выводы американская разведка сможет сделать, только получив дополнительные данные. Отмечается, что китайская сторона мешает проведению международного расследования и отказывается делиться информацией.

Засекреченная версия доклада была представлена президенту США Джо Байдену 24 августа. При этом подчеркивается, что в секретной части документа нет дополнительных выводов, касающихся происхождения SARS-CoV2.

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Политика #Мир #Новости COVID19
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