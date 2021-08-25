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Духи с ароматом Байкала появятся в продаже

Источник:
Sibnet.ru
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Женщина наносит парфюм
Фото: © Sibnet.ru

Участники фестиваля «Праздник чистоты» изобрели духи с ароматом Байкала. Организаторы мероприятия пообещали, что они скоро появятся в продаже, сообщили экоактивисты в группе «Мой Байкал» во «ВКонтакте».

Парфюмеры постоянно изобретают духи и туалетную воду с необычными запахами. Так, один из брендов создал духи с запахом бензина, другой — с ароматом церкви, третий — тыквенного пирога. Есть парфюм с ароматом книжных страниц. Сейчас экоактивисты решили придумать духи с запахом Байкала.

«Чем пахнет Байкал? Чабрецом, рыбой, свежескошенной травой, а может черной смородиной? Наши партнеры прилетели из Москвы, чтобы вместе с участниками «Праздника Чистоты» создать аромат Байкала!» — написали в группе.

В создании аромата участвовали все желающие, выбирали и смешивали компоненты, спорили, обсуждали. В итоге первая версия аромата готова и она совсем скоро доработается профессионалами и поступит в продажу. Пока активисты не сообщают, где именно будет продаваться парфюм.

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